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СМИ: взорванный в Киеве глава спецназа ГУР Украины руководил охраной Вороненкова

Опубликовано 27.06.17 17:06 СМИ: взорванный в Киеве глава спецназа ГУР Украины руководил охраной Вороненкова

СМИ узнали о связи погибшего в столице Украины спецназовца с охраной депутата Вороненкова&#8205;.

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны занимались охраной экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб сегодня в результате взрыва авто, руководил охраной российского политика, сообщает УНН со ссылкой на источники в Минобороны.

Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана Вороненкова. По данным издания, руководителем охраны Вороненкова был непосредственный подчинённый полковника Шаповала. Ему же он и докладывал обо всех деталях обеспечения безопасности беглого российского ужшкммт политика.

Однако собеседник не стал связывать его убийство именно с убийством экс-депутата Госдумы РФ.

Как сообщал Topnews, 27 июня утром в столице на перекрестке улиц Соломенская и Механизаторов в Киеве взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб полковник Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал. Взрыв квалифицирован как теракт и передан на расследование Главной военной прокуратуре.
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