Ольга Бузова дразнит Тарасова откровенным ФОТО в Инстаграм

Подписчики звезды тут же сошлись во мнении, что в душе Ольги Бузовой еще не утихла боль расставания, а своими откровенными снимками она явно дразнит бывшего мужа, желая показать ему, чего тот лишился: в кадре Бузова запечатлена в наилучшем виде, с подтянутой фигурой. К тому же она находится на пике своей музыкальной карьеры. В настоящее время звезда гастролирует по городам Краснодарского края - Анапа, Сочи, Геленжик - успевая при этом релаксировать у моря.
По данным Life, минувший уик-энд Ольга Бузова провела в Сочи. В один из дней звезда отдохнула у бассейна вместе с футболистом сборной России Денисом Глушаковым и его дочерью Валерией. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как телеведущая и певица примерила на себя роль тренера и попыталась научить плавать дочь капитана московского "Спартака".
Ольга Бузова в Сочи учит плавать дочь женатого футболиста Глушакова ВИДЕО