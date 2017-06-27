Ольга Бузова дразнит Тарасова откровенным ФОТО в Инстаграм

Ольга Бузова успевает напомнить о себе экс-супругу Дмитрию Тарасову в Instagram и развлекаться в Сочи с женатым футболистом Глушаковым и его дочерью.

Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова, расставшаяся в прошлом году со своим мужем, футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым, опубликовала в своем Instagram откровенные снимки в купальнике.

"Я знаю, что ты смотришь" - такой хэштэг она оставила под одной из фотографий.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 25 2017 в 10:12 PDT

Подписчики звезды тут же сошлись во мнении, что в душе Ольги Бузовой еще не утихла боль расставания, а своими откровенными снимками она явно дразнит бывшего мужа, желая показать ему, чего тот лишился: в кадре Бузова запечатлена в наилучшем виде, с подтянутой фигурой. К тому же она находится на пике своей музыкальной карьеры. В настоящее время звезда гастролирует по городам Краснодарского края - Анапа, Сочи, Геленжик - успевая при этом релаксировать у моря.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 26 2017 в 5:29 PDT

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Июн 25 2017 в 10:53 PDT

По данным Life, минувший уик-энд Ольга Бузова провела в Сочи. В один из дней звезда отдохнула у бассейна вместе с футболистом сборной России Денисом Глушаковым и его дочерью Валерией. На опубликованном в Сети видео запечатлено, как телеведущая и певица примерила на себя роль тренера и попыталась научить плавать дочь капитана московского "Спартака".

Ольга Бузова в Сочи учит плавать дочь женатого футболиста Глушакова ВИДЕО