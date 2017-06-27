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Минздрав составил рейтинг самых "здоровых" и "больных" регионов России

Опубликовано 27.06.17 14:50 Минздрав составил рейтинг самых "здоровых" и "больных" регионов России

Минздрав рассказал, в каких регионах России чаще всего берут больничные.

В Минздраве назвали регионы, лидирующие по количеству выданных больничных листов. Оказалось, что чаще всего листки временной нетрудоспособности получали жители Ярославской, Московской и Тверской областей. Российские медицинские учреждения в 2016 году выдали около 19,5 млн больничных листов, сообщили RussianTodayв Минздраве России.

Больше всего листов нетрудоспособности получили люди, проживающие в Ярославской области — 63,6 больничных на 100 работающих человек. Немногим меньше — население Московской области (60,6 на 100) и Тверской области (60,1 на 100). За ними следуют жители Вологодской области (59,9 на 100) и республики Марий Эл (58,2 на 100).

Реже ужшкммт всех уходили лечиться работники в Чечне (15,4 выданных больничных на 100 работающих) и Ненецком АО (26,6 на 100). Далее идут Дагестан (27,4 на 100) и Татарстан (29,1 на 100).

По сравнению с 2015 годом количество случаев временной нетрудоспособности сократилось. Эксперты полагают, что на статистические данные может влиять целый ряд параметров — от доступности медицинских услуг до среднего возраста населения в том или ином регионе.

В среднем по стране в 2016 году выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. В 2015-м этот показатель составлял 43,6.
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