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Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в 2,42 млрд евро

Опубликовано 27.06.17 14:05 Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в 2,42 млрд евро

Google наказали за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает РИА Новости.

Антимонопольное расследование в отношении Google началось в апреле 2015 года. Тогда у Еврокомиссия возникли к компании претензии, связанные с операционной системой Android. В апреле 2016-го в Еврокомиссии заявили, что Google неправомерно требует от производителей смартфонов с Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search).

Это привело к существенному росту посещаемости сайта Google Shopping в ущерб конкурентам и европейским потребителям, говорится в заявлении Еврокомиссии. Так, с ужшкммт момента использования незаконных практик посещаемость сервиса Google Shopping в Великобритании выросла в 45 раз, в Германии - в 35 раз, во Франции - в 19 раз, в Нидерландах - в 29 раз, в Испании и в Италии - соответственно в 17 и 14 раз, отмечает "Интерфакс".

При этом конкурирующие сервисы столкнулись с длительным снижением посещаемости, отмечают в ЕК. Штраф, наложенный Еврокомиссией на Google, учитывает продолжительность и тяжесть допущенных компанией нарушений. Его размер основан на объеме выручки, полученной компанией от работы сервиса покупок в 13 европейских странах.
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