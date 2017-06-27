Еврокомиссия наложила на Google рекордный штраф в 2,42 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на сумму 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, сообщает РИА Новости.
Антимонопольное расследование в отношении Google началось в апреле 2015 года. Тогда у Еврокомиссия возникли к компании претензии, связанные с операционной системой Android. В апреле 2016-го в Еврокомиссии заявили, что Google неправомерно требует от производителей смартфонов с Android предустанавливать собственные приложения (браузер Chrome и Google Search).
Это привело к существенному росту посещаемости сайта Google Shopping в ущерб конкурентам и европейским потребителям, говорится в заявлении Еврокомиссии. Так, с ужшкммт момента использования незаконных практик посещаемость сервиса Google Shopping в Великобритании выросла в 45 раз, в Германии - в 35 раз, во Франции - в 19 раз, в Нидерландах - в 29 раз, в Испании и в Италии - соответственно в 17 и 14 раз, отмечает "Интерфакс".
При этом конкурирующие сервисы столкнулись с длительным снижением посещаемости, отмечают в ЕК. Штраф, наложенный Еврокомиссией на Google, учитывает продолжительность и тяжесть допущенных компанией нарушений. Его размер основан на объеме выручки, полученной компанией от работы сервиса покупок в 13 европейских странах.