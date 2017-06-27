Пенсии в 2017 году, последние новости: Минфин вводит индивидуальный пенсионный капитал

Накопительная пенсия 2017: суть нововведения прокомментировали эксперты.

По данным СМИ, в ближайшее время российскую пенсионную систему ожидает очередная реформа. По словам специалистов, после того, как разработанная Минфином и ЦБ РФ концепция индивидуального пенсионного капитала получит законодательное основание, будет запущена новая программа формирования пенсионных накоплений. Ориентировочно это произойдет в 2019 году.

В основе концепции ИПК лежит принцип самостоятельного накопления работниками средств для будущих пенсионных выплат, причем она ужшкммт носит промежуточный характер.

Ситуацию прокомментировал эксперт АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Олег Якушев. Он отметил, что вкратце суть нововведений заключается в следующем: "Действующий тариф страховых пенсионных взносов (22% от размера заработной платы, которые платит работодатель) сохраняется, но одновременно работники будут формировать добровольные пенсионные накопления. В первый год действия программы не будет отчисляться ничего, затем – 1% от зарплаты, далее – по нарастающей до 6%. От этой системы можно будет отказаться, а также приостановить свое участие в ней на срок до пяти лет. Полученные таким способом средства граждан будут направляться в негосударственные пенсионные фонды".

Специалист называет "здравой" идею о предоставлении работникам возможности самостоятельно позаботиться о будущей пенсии, но, по его словам, она наталкивается на недоверие граждан к любым новациям в этой сфере.

Также он отметил, что более спорной является так называемая автоподписка – идея обязать россиян перечислять часть зарплаты для формирования будущей пенсии без их предварительного согласия. По словам представителей социального блока правительства, сделать это по умолчанию невозможно, не нарушая Гражданский кодекс. В этой связи в мае концепцию ИПК вернули на доработку, чтобы обеспечить юридическую чистоту очередных пенсионных новаций.

"Таким образом, принятие концепции ИПК в нынешнем виде однозначно приведет к сокращению реальных доходов наших сограждан – или за счет добровольно-принудительного отчисления части зарплаты в пенсионную систему, или за счет роста налоговой нагрузки", - констатирует эксперт.

Он подчеркивает, что отдавая часть своей зарплаты, работники не смогут повлиять на управление этими средствами, так как в рамках существующей концепции ИПК принадлежит государству.

"Единственный рычаг воздействия – это перевод средств из одного пенсионного фонда в другой. Сегодня это можно сделать раз в пять лет", - добавил Олег Якушев.