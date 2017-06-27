Результаты ЕГЭ по биологии 2017 года по паспортным данным опубликованы в Сети на официальном сайте

Где узнать результаты ЕГЭ 2017 по биологии и другим предметам - читайте в материале TopNews.

В Сети опубликовали результаты ЕГЭ по биологии 2017. По словам специалистов, школьники сдали этот предмет лучше, чем годом ранее.

Российские выпускники сдавали ЕГЭ по биологии в 2017 году 13 июня. В этом году из него исключили тестовую часть и ввели новые типы заданий, с которым в итоге школьники успешно справились.

"ЕГЭ по биологии в этом году претерпел изменения. Из контрольных измерительных материалов была исключена ужшкммт тестовая часть, как и в ЕГЭ по другим естественнонаучным предметам. В экзаменационную модель введены новые типы заданий, которые прошли предварительную апробацию. По результатам ЕГЭ мы видим, что выпускники успешно справились с ними в ходе выпускных испытаний", - сказал глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

В Рособрназдоре отметили, что 13 июня ЕГЭ по биологии сдавали около 112 тысяч выпускников. Из них 18% не смогли набрать необходимое минимальное количество баллов, тогда как в прошлом году этот показатель составил 18,3%.

Узнать результаты ЕГЭ по биологии 2017 и другим предметам быстрее всего можно в Сети. Эта инормация приведена на официальном сайте Единого государственного экзамена ege.edu.ru. В появившейся форме необходимо указать ФИО сдававшего, его паспортные данные, код регистрации на экзамене, а также указать регион и дать согласие на обработку этой информации.