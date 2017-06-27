Рогозин рассказал анекдот, объясняя отношение россиян к санкциям

По мнению российского премьера, ограничительные меры не стали трагедией для соотечественников.

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, говоря об отношении России к санкциям, рассказал журналистам анекдот, который, по его мнению, наилучшим образом описывает ситуацию.

"Французу говорят: "Вы знаете, что француженки не любят больше французов?" Он отвечает: "Кошмар!" И прыгает с моста. Американцу говорят: "Вы знаете, что Америка больше не сверхдержава?" Он говорит: "О ноу" и прыгает с моста. А русскому говорят: "Вы знаете, что с этого моста прыгать нельзя?" Естественно, он сразу спрыгнул, - сказал Рогозин.

Политик назвал западные санкции "клоунскими" и отметил, что ужшкммт они дают возможность жителям нашей страны проявить свои лучшие качества, пробудив в них интерес к преодолению трудностей.

"А от того, что запретили ездить… Мне, например, запретили ездить в Австралию, так я и не собирался", - сказал вице-премьер.

Как писал TopNews, ранее Минфин США ввел новые санкции против России. В частности, в черный список попали члена Совфеда и замминистра экономического развития.