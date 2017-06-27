Ученые назвали регионы с самыми больными россиянами

Специалисты выяснили, где больше всего было выдано больничных листов.

Согласно информации Минздрава России, в 2016 году в нашей стране больше всего больничных листов было выдано жителям Ярославской (63,6 больничного на 100 работающих), Московской (60,6 на 100) и Тверской (60,1 на 100) областей.

Как пишет RT, меньше всего официально уходили болеть работники в Чеченской Республике (15,4 больничных на 100 работающих), Ненецком автономном округе (26,6 на 100), Дагестане (27,4 на 100) и Татарстане (29,1 на 100).

За прошлый год жители нашей страны получили 19,53 миллиона больничных, а в среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на 100 работающих граждан. В 2015 году этот показатель составлял 43,6. Представители Минздрава объяснили это ужшкммт снижением заболеваемости работающих граждан.

Как напоминает Lenta.ru, в минувшем апреле Госдума приняла законопроект об электронных больничных. Соответствующий документ вступит в силу 1 июля 2017 года. С этого дня больничные будут рассылаться напрямую работодателю. По мнению специалистов, такое нововведение поможет сократить очереди в поликлиниках и освободит врачей от заполнения лишних бумаг.