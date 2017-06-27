 
TOP 10

1 ИноСМИ: НАТО готовится к войне с РФ, перебросив войска на восток

2 В Сети обсуждают ФОТО голой посетительницы Сбербанка

3 Секретарь Михаила Задорнова прокомментировала информацию о состоянии здоровья сатирика

4 ВИДЕО взрыва автомобиля в Киеве появилось в Сети (ВИДЕО)

5 Эксперты рассказали о курсах доллара и евро в июле 2017

6 Никита Джигурда выиграл суд за наследство

7 В Нидерландах на сарай упал метеорит возрастом 4,5 млрд лет (ФОТО)

8 ВИДЕО танца Бритни Спирс на пляже стал хитом в Сети

9 "Кассини" передал уникальные ФОТО заката на Сатурне

10 Ученые назвали регионы с самыми больными россиянами

Новости наших партнеров

Ученые назвали регионы с самыми больными россиянами

Опубликовано 27.06.17 12:16 Ученые назвали регионы с самыми больными россиянами

Специалисты выяснили, где больше всего было выдано больничных листов.

Согласно информации Минздрава России, в 2016 году в нашей стране больше всего больничных листов было выдано жителям Ярославской (63,6 больничного на 100 работающих), Московской (60,6 на 100) и Тверской (60,1 на 100) областей.

Как пишет RT, меньше всего официально уходили болеть работники в Чеченской Республике (15,4 больничных на 100 работающих), Ненецком автономном округе (26,6 на 100), Дагестане (27,4 на 100) и Татарстане (29,1 на 100).

За прошлый год жители нашей страны получили 19,53 миллиона больничных, а в среднем по стране было выдано 43,3 бюллетеня на 100 работающих граждан. В 2015 году этот показатель составлял 43,6. Представители Минздрава объяснили это ужшкммт снижением заболеваемости работающих граждан.

Как напоминает Lenta.ru, в минувшем апреле Госдума приняла законопроект об электронных больничных. Соответствующий документ вступит в силу 1 июля 2017 года. С этого дня больничные будут рассылаться напрямую работодателю. По мнению специалистов, такое нововведение поможет сократить очереди в поликлиниках и освободит врачей от заполнения лишних бумаг.
Другие материалы по этой теме

Министр Мутко предложил «завезти марихуанки» для голландцев к ЧМ-2018

Роспотребнадзор назвал самые пьющие регионы России

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга