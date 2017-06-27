ИноСМИ: НАТО перебросило войска на восток для подготовки к войне с РФ

Североатлантический альянс опасается, что Москва попытается отрезать Прибалтику остальной Европы.

По данным журналистов немецкого издания NEOPresse, смысл переброски войск НАТО на восток Европы заключается в том, что альянс хочет подготовиться к войне с Россией.

Издание подчеркивает, что АТО увеличивает свое военное присутствие в Восточной Европе начиная с 2015 года. Тогда все начиналось с Польши, а в 2016 году такие же меры распространились на Прибалтику — Латвию и Литву. При этом были организованы новые военные базы, на которые переправили десятки ужшкммт танков и бронетранспортёров.

По мнению автора статьи, тем самым НАТО официально отреагировало на "агрессию России на Украине", а Москва увидела в такой мобилизации нарушение договоренностей в политике безопасности.

Теперь же Североатлантический альянс зашел еще дальше и посчитал, что РФ может попытаться отрезать страны Балтии от остальной Европы. Издание считает, что в настоящее время существует так называемый Сувалкский коридор — узкий участок территории между Польшей и Литвой, граничащий с одной стороны с союзником России — Белоруссией, а с другой — с российским Калининградом.

В НАТО опасаются, что именно там российские войска могут провести операцию, нацеленную на изоляцию стран Балтии от их союзников, лишив их тем самым возможности получения снабжения и парализовать оборону, пока Россия будет заниматься оккупацией Прибалтики.

Для того, чтобы предотвратить такое развитие событий, НАТО проводит учения и отрабатывая возможную войну с Россией. Ранее подразделения альянса в Польше продемонстрировали свою способность выйти за пределы НАТО с территории этой страны и провести тактический марш-бросок до населённого пункта Рукла в Литве.