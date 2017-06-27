Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня, 27 июня 2017: где начинается очередь?

Мощи Николая Чудотворца в Москве 2017 продолжают притягивать паломников.

В Москве продолжается поклонение мощам Николая Чудотворца. Очередь к святыне постоянно варьируется и зависит от дня недели. Если в будние дни время ожидания свой очереди может составлять около четырех часов, то в выходные дни этот срок может составлять примерно 12 часов.

К Храму Христа Спасителя, в Москве, где находятся мощи Святителя Николая продолжают стекаться паломники. Ранее стало известно, что святыне поклонились уже более миллиона ужшкммт верующих.

Доступ к мощам открыт с 22 мая мощи находятся в храме Христа Спасителя, с 22 мая к ним открылся свободный доступ для паломников. Посетить святыню можно вплоть до 12 июля с 08:00 до 21:00 мск.

Святитель Николай является одним из наиболее почитаемых в православии. Также он пользуется уважением у представителей других конфессий.

Специально для паломников, желающих поклониться мощам святого, специалисты дали рекомендации о том, что важно знать, находясь в очереди на поклонение.

"Нахождение в очереди – данность, которая может принести духовную пользу паломнику. Не тратьте время понапрасну: возьмите с собой текст акафиста святителю Николаю, молитвослов, Евангелие... Уже в очереди на набережной вы можете читать акафист, молиться своими словами и просить за тех, кто вам дорог, и о себе. Как показывает опыт, так время пройдет быстрее, а вы успеете вдумчиво попросить обо всем и обо всех", — сказано на официальном сайте принесения святыни в Россию.

Как напоминают организаторы, очередь вдоль Пречистенской набережной разбита на отсеки, благодаря чему люди могут "не стоять в затылок друг другу и не спешить", ведь при переходе из отсека в отсек не важно, находится паломник в начале группы или в конце.

"Во время нахождения в отсеке вы можете присесть в специально стоящем здесь автобусе, опереться на ограждение набережной. Некоторые берут с собой складные стульчики и коврики-пенки", — напомнили в РПЦ.

Согласно благословению патриарха Кирилла, все, верующие, вставшие в очередь до ее закрытия в 18.00, "обязательно попадут к мощам в этот день". При этом паломникам не следует забывать о том, что они должны быть одеты в соответствии с "традицией христианского благочестия" — женщины в юбках ниже колен, а мужчины в одежде, закрывающей колени и плечи.

"Позаботьтесь и о своем комфортном самочувствии. Если день солнечный – возьмите с собой шляпу или панаму, солнечные очки, солнцезащитный крем. Ввиду капризного характера нынешнего лета, не забудьте зонт или дождевик, ветровку. В холодную погоду одевайтесь соответственно. При необходимости, возьмите с собой лекарственные препараты, которые вы постоянно принимаете", — рекомендуют верующим.

Желающим приложиться к мощам святителя следует помнить о том, что у входа в очередь им предстоит досмотр. Поэтому нельзя брать с собой жидкости в стеклянной таре, воспламеняющиеся жидкости, в том числе духи и дезодоранты, колюще-режущие предметы.

Также специалисты отмечают, что прикладываться к мощам следует очень быстро.

"Если дать каждому паломнику хотя бы на две-три секунды больше времени, стояние в очереди для других продлится в два раза дольше", - говорят специалисты.

Рекомендуется посвятить время ожидания молитве, а если вы хотите приложить к мощам иконки или нательный образок, то эти предметы следует заранее взять в руку и приложить к боковой стороне ковчега, в котором находятся мощи, в тот момент, когда сами будете прикладываться к его верхней части.