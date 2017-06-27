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Джигурда и Анисина выиграли суд за наследство

Опубликовано 27.06.17 09:55 Джигурда и Анисина выиграли суд за наследство

Джигурда и Анисина, последние новости: соответствующее решение принял Кунцевский суд Москвы.

Эпатажный российский артист Никита Джигурда и его бывшая супруга Марина Анисина получили многомиллионное состояние бизнесвумен Людмилы Браташ. Как сообщает "Московский комсомолец", такое решение принял Кунцевский суд Москвы.

"Суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию […] суд признал завещание и все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях", - сказал адвокат Анисиной Андрей Князев.

Как писал TopNews, иск сестры Браташ Светланы Романовой, где женщина обвиняла Джигурду в изнасиловании родственницы, был ужшкммт признан недействительным. По словам шоумена, теперь они с Анисиной обязаны "выполнить волю Браташ и открыть в Греции духовный центр имени отца Людмилы – Джонатана".

По слухам, Романова обжалует постановление суда, а если решение вступит в законную силу, Джигурда и Анисина получат три элитные квартиры в столице, квартиру во Франции на Елисейских полях и несколько счетов в банках.

Напомним, что Людмила Браташ была обнаружена мертвой в собственной квартире 15 февраля 2016 года. На ее теле находились следы от ссадин. По мнению сестры Браташ Светланы Романовой, к смерти женщины причастен Джиггурда. Также родственница бизнес-леди обвинила актера в подделке завещания. 
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