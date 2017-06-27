В Чите власти нашли квартиру женщине, пожаловавшейся на прямую линию Путину

В Забайкалье нашли квартиру для Натальи Калининой, которая во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным пожаловалась на плохие жилищные условия.

Власти Забайкальского края дали однокомнатную квартиру в Чите Наталье Калининой, которая пожаловалась Владимиру Путину на непригодное жилье, сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации департамента государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края Наталье Калининой подобрана квартира на улице Народная в городе Чите площадью 45,2 м2. Как уточнил руководитель ведомства Алексей Хосоев, жилье предоставлено по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности Забайкальского края на квартиру. В последующем квартира ужшкммт будет предоставлена Наталье Калининой по договору социального найма.

Во время «Прямой линии» президента России Владимира Путина, погорелец из села Шивия Оловяннинского района Забайкальского края Наталья Калинина пожаловалась главе государства на то, что ей предоставили непригодное жилье после пожаров в 2015 году. Уже на следующий день губернатор Забайкальского края встретилась с Калининой и поручила первому заместителю председателя правительства Забайкальского края предложить варианты решения проблемы в течение недели.