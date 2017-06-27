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Страховщики назвали среднюю "цену" жизни человека в России

Опубликовано 27.06.17 09:43 Страховщики назвали среднюю "цену" жизни человека в России

С 2015 года запросы россиян по оценке стоимости своей жизни выросли почти в 2 раза.

Согласно результатам совместного исследования Финансового университета при правительстве России и Росгосстраха, россияне в среднем оценивают стоимость своей жизни (размер компенсации, которую, на их взгляд, должны выплатить семье при их гибели) в $1,2 млн. При этом всего два года назад люди говорили о $624 тыс., пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя исследования Алексея Зубца.

По его словам, такой рост связан с повышением самооценки людей. Она ужшкммт во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Зарплаты пошли в рост, экономический кризис стал менее тяжелым. В связи с этим растет сумма, которую люди считают справедливой компенсацией.

В среднем по миру она равна $2,6 млн.

Самую большую цену человеческой жизни дают самые молодые, самые образованные и самые богатые. Так респонденты младшей категории (18-30 лет) оценивают жизнь в 7,7 миллиона рублей, люди с высшим образованием - 6,8 миллиона. И граждане, финансовое положение которых позволяет им купить дом, в 9,1 миллиона. Самую низкую "стоимость" жизни дают люди, которым едва хватает на питание - в 3,2 миллиона рублей.
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