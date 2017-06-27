"Яндекс" назвал самые популярные продукты и блюдо россиян

«Яндекс» назвал самые популярные кулинарные запросы российских пользователей Интернета.

В России чаще всего жители страны готовят блюда из курицы и картофеля, свидетельствуют результаты исследования компанией «Яндекс» поисковых запросов своих пользователей.Каждый месяц поисковик обрабатывает запросы от порядка 30 млн пользователей на кулинарную тематику, и чаще всего ищут различные блюда из курицы, пишет "Интерфакс".

Каждую неделю Яндекс отвечает более чем на 765 тысяч запросов о рецептах со ужшкммт словами "курица" или "куриный". Больше всего ищут рецепты куриного салата и курицы в духовке.

На втором месте по числу обращений оказались запросы со словом "картошка", а на третьем - со словом "мясо".

Анализ проводился и по названиям блюд. Наиболее часто ищут рецепты различных салатов, особенно "Цезаря" с курицей и салата из крабовых палочек, затем следуют различные торты, а тройку лидеров по запросам замыкают супы. Блины оказались на шестом месте (после пирогов и соусов), а пицца по популярности в поиске обогнала оладьи: пицца на 13-м месте, оладьи - на 14-м.

В феврале пользователи активно искали рецепты блинов, в марте — постных блюд, в июне и июле — рецепты малосольных огурцов и варенья.