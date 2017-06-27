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"Растет по всем фронтам": НАТО напугала военная мощь России

Опубликовано 27.06.17 09:20 "Растет по всем фронтам": НАТО напугала военная мощь России

Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что альянс обеспокоен растущей военной мощью России.

Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс выступает против роста «военного потенциала» России, а также сообщил о готовности НАТО предотвратить «любое военное вмешательство Кремля, подобные ситуации в Крыму и на востоке Украины». Об этом генерал заявил изданию Politico. Его цитирует РБК.

Он подчеркнул, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах, и отметил военные учения России и «развертывание войск» на дальних расстояниях. Он ссылается на «сообщения ужшкммт о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками» в Калининграде и Крыму.

Глава военного комитета НАТО признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — подчеркнул натовский генерал, слова которого приводит РИА Новости.

Петр Павел заявил также, что в НАТО не могут утверждать, что намерения российского руководства в отношении альянса носят агрессивный характер. Генерал считает, что планы Москвы остаются неясными.

"Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — добавил он.
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