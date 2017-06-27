Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что альянс обеспокоен растущей военной мощью России.

Председатель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что альянс выступает против роста «военного потенциала» России, а также сообщил о готовности НАТО предотвратить «любое военное вмешательство Кремля, подобные ситуации в Крыму и на востоке Украины». Об этом генерал заявил изданию Politico. Его цитирует РБК.

Он подчеркнул, что Россия развивает свои возможности как в традиционных, так и в ядерных компонентах, и отметил военные учения России и «развертывание войск» на дальних расстояниях. Он ссылается на «сообщения ужшкммт о размещении межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками» в Калининграде и Крыму.

Глава военного комитета НАТО признал, что Россия добилась значительного прогресса в военной сфере "по всем фронтам". "Мы сталкиваемся с полномасштабной модернизацией российских Вооруженных сил", — подчеркнул натовский генерал, слова которого приводит РИА Новости.

Петр Павел заявил также, что в НАТО не могут утверждать, что намерения российского руководства в отношении альянса носят агрессивный характер. Генерал считает, что планы Москвы остаются неясными.

"Поэтому мы воспринимаем эту, пусть и потенциальную, угрозу крайне серьезно", — добавил он.