Какой сегодня праздник: 27 июня 2017 года отмечается церковный праздник Елисей Гречкосей

Сегодня, 27 июня, также празднуется Всемирный день рыболовства и День молодежи.

Какой сегодня праздник, 27 июня: Всемирный день рыболовства

В мире 27 июня 2017 года отмечается сравнительно молодой праздник - Всемирный день рыболова. Впервые его отметили в 1985 году.

Как правило, в этот день организуются массовые любительские соревнования по ловле рыбы. Также любители рыбалки поздравляют друг друга с "профессиональным" праздником.

Какой сегодня праздник в России: День молодежи

День молодежи в нашей стране был установлен в 1958 году. Тогда 7 февраля был ужшкммт издан Указ "Об установлении Дня советской молодежи" в последнее воскресенье июня. Как правило, в этот день проводятся различные митинги, спортивные мероприятия, проводятся концерты на открытом воздухе.

В начале 90-х годов за праздником закрепили определенную дату - 27 июня. 24 июня 1993 года Б. Ельцин подписал распоряжение " О праздновании Дня молодежи " .

Как правило, День молодежи в России проходит шумно и весело. На уровне правительства проводятся различные встречи с молодыми людьми. Повсюду в этот день звучит музыка и проводятся массовые мероприятия.

Какой церковный праздник сегодня, 27.06.2017: Елисей Гречкосей

День 27 июня посвящен еврейскому пророку Елисею. По преданию, пророк прожил около века. Он мог не только исцелять больных, но и воскрешать умерших, а также умножать зерно и елей, но порой имел образ грозного человека, скорого на расправу.

В этот день продолжался посев гречки - одной из главных надежд крестьянского землепашества. Люди просили в этот день дождь, чтобы семена взошли поскорее.

Крестьяне проводили в этот день обряд - освящение одежды, причем освящать можно было только то, что досталось как подарок или наследство, или то, что было куплено в новом году и надевалось пару раз, не больше. Считалось, что такой обряд спасет от бед и нечисти.