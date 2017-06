В провинции Северная Голландия в Нидерландах на крышу одного из сараев в январе этого года упал камень весом 500 граммов. Хозяева постройки передали камень в музей естественных наук в городе Лейден, где выяснили, что это метеорит, которому 4,5 млрд лет, пишет "КП" со ссылкой на портал Dutch News.

По данным ученых, метеорит является хондритом шестого типа — ровесником Солнечной системы. Он прилетел из района между Марсом и Юпитером.

В настоящий момент метеорит ужшкммт находится в музее на временной основе, но музей планирует выкупить его навсегда. Его стоимость оценивается в €1 тыс., отмечает ТАСС.

