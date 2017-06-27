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Михаил Задорнов: состояние здоровья на сегодня прокомментировала секретарь сатирика

Опубликовано 27.06.17 08:36 Михаил Задорнов: состояние здоровья на сегодня прокомментировала секретарь сатирика

Михаил Задорнов, последние новости о здоровье на сегодня появились в СМИ. Ранее поступила информация о том, что артист "тает на глазах".

Состояние здоровья Михаила Задорнова продолжает волновать его поклонников. Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой люди из окружения сатирика рассказали, что артист буквально "тает на глазах". Он отказался от помощи врачей, и проводит сейчас время с семьей в своем доме в Юрмале.

Однако официального подтверждения эти сведения не получили. Журналисты попытались связаться лично с артистом, но он максимально ужшкммт ограничил возможность связи с собой: аккаунт в соцсетях ведут по его поручению друзья, а единственный человек. поддерживающий связь со СМИ - это секретарь Михаила Задорнова -Елена Заварзина.

"КП" связалась с помощницей писателя, и та прокомментировала сведения о якобы безнадежном состоянии артиста.

"Информация, которая появилась сегодня, не соответствует действительности", - сказала Елена Заварзина.

Как писал TopNews, осенью 2016 года Михаил Задорнов лично рассказал своим поклонникам о том, что в его организме "обнаружен серьезнейший недуг, свойственный не только возрасту". Также он подтвердил опасения поклонников о том, что его диагноз носит онкологический характер и требует немедленного лечения.
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