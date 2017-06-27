Курс доллара на сегодня, 27 июня 2017: ЦБ объяснил, почему не обрушивает рубль

Курс валют на сегодня, 27 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 июня 2017, ЦБ РФ

Центральный банк России установил официальный курс евро к рублю на вторник, 27 июня, на уровне 66,0816 рубля (-59,64 копейки). Курс доллара уменьшился на 65,5 копейки — до 59,0014 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 62,86 копейки, составив 62,1875 рубля.

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В Центробанке рассказали, кому и с какой ужшкммт целью выгоден сильный рубль.

Для этого регулятор рассчитал курс "нулевой рентабельности" для основных видов производств и в итоге выяснилось, что от укрепления национальной валюты больше всего страдают предприятия, которые ориентированы на внешний спрос. К ним, например, относятся производители изделий из дерева, резины и пластмассы, которые экспортируют больше, чем тратят на импортное сырье.

При этом, уверены в ЦБ, для остальных выгоден как раз сильный рубль. При слабой национальной валюте предприятиям придется повышать цены или сокращать затраты. Так, например, фармацевтической отрасли нужен курс 42 рубля за доллар, потому что она сильно зависит от иностранного сырья, пищевой — 49 рублей за доллар.

Напомним, ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что в пересмотренном прогнозе правительства рубль будет крепче, чем ожидалось ранее. Изменения министр назвал "косметическими" и не указал конкретных цифр.