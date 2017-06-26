Какой сегодня праздник: 27 июня 2017 года отмечается церковный праздник День Акилы. Дозоры

Сегодня, 27 июня, крестьяне задабривали духов полей.

Какой церковный праздник сегодня, 27 июня 2017: День Акилы. Дозоры

27 июня 2017 отмечается народный праздник День Акилы. В этот день Церковь вспоминает апостола от 70-ти Акилу Гераклейского, епископа.

Свое название "Дозоры" праздник получил за то, что в этот день крестьяне наблюдали за полями – ходили в дозор.

Погода в этот период становится переменчивой: на поля часто налетают ветры с дождями и грозами, которые могут навредить урожаю и неубранному сену, поэтому дозорные смотрят, чтобы ветер не разметал ужшкммт сено, или чтобы огонь от молнии не нанес вреда.

Также люди следят за тем, чтобы нечистая сила не обманула людей и не пробралась в дом. Согласно народному поверью, в День Акилы она может попасть на землю и принять образ домашней живности, или даже ребенка, который, прикинувшись сиротой, может попытаться разжалобить человека и попросить приюта.

На Акилу люди задабривают существо, живущее в полях - Полевого. В конце дня специально для него в последнем ряду срезанных злаков крестьяне оставляют небольшой сноп колосьев и ставят рядом кашу в горшочке. Считалось, что после такого обряда Полевой помогает сберечь посев от ненастья и вырастить хороший урожай в следующем году.

Также в этот день дети шли в лес для сбора грибов. Люди считали, что если в этот день нет осадков, то осень будет недождливой.

Если восходящее солнце было огненного цвета, а на небе много облаков, то это сулило додь, а если чайки качаются на воде – это к погожему дню.