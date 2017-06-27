Озвучена новая версия гибели «пьяного» мальчика в Балашихе

Тем временем родственники погибшего в ДТП в Балашихе мальчика прокомментировали предположение защиты.

Адвокат задавившей шестилетнего мальчика в Балашихе Ольги Алисовой Наталья Куракина в интервью «Московскому комсомольцу» предположила, что якобы пьяный ребенок сам упал под колеса автомобиля.

«Я изучила повреждения на автомобиле и травмы на теле ребенка. Если сопоставить их, можно сделать вывод, что некоторые из повреждений мальчик получил в результате падения», – заявила адвокат.

При этом адвокат подчеркнула, что не утверждает, что мальчик был ужшкммт пьян. По ее предположению, ребенок «мог споткнуться, упасть». Защитница также оправдывает свою подзащитную тем, что мальчик бежал между машинами и она его просто не заметила. Более того, Алисова якобы причина ему не смертельные травмы, а остальное произошло в результате "неких других действий".

«Дети обычно прыгают с бордюра. Он мог спрыгнуть – и оказаться под колесами. Да, моя подзащитная его задела. Но повреждения, которые она причинила, не были смертельными. Смерть наступила в результате неких других действий, которые последовали за столкновением», – считает адвокат.

В завершении беседы с журналистом издания Куракина добавила, что "есть дополнительные обстоятельства в этом деле", которые она пока не может озвучить.

Тем временем родственники погибшего в ДТП в Балашихе мальчика прокомментировали предположение защиты.

«Господи! Когда же все это закончится? Сперва внук якобы был пьян. А теперь он сам упал под колеса этой Алисовой (Ольги, находилась за рулём автомобиля – прим.) и ударился головой. А она, бедная, по мертвому телу проехала передними и задними колесами, протащив его 10 метров. Свидетелей полно, весь двор видел, что было совсем не так. Но их не слышат...», - заявил дедушка погибшего мальчика.

"Мы были счастливой семьей. А потом... по нам дважды проехали. В первый раз — колеса машины это Алисовой, которая отобрала у нас внука. А потом нас решили растоптать этой экспертизой. Как нам теперь доказать, что шестилетний мальчик, который никому никогда не сделал ничего плохого, не был пьян? Что его родители — добропорядочные люди. У нас ведь даже на праздники в доме никогда не было спиртного. На столе — только торт с чаем..", - говорит бабушка.

В свою очередь отец погибшего Алеши Роман Шимко сообщил, что уже готова новая комплексная экспертиза, на которую и будет опираться суд при разборе обстоятельств ДТП.

"За две недели следователи спецотдела по ДТП при МВД опросили всех свидетелей, включая экспертов. Они провели гигантскую работу. За месяц в Балашихе сотрудники не сделали и десятой доли того, что есть сейчас. На данный момент готова новая комплексная экспертиза на 137 листах, где подробнейшим образом изложены все обстоятельства происшествия. Для сравнения, та экспертиза, на которую опирается адвокат Алисовой, была всего на десяти страницах. Из дела ее уже исключили", - объяснил Роман.

Напомним, скандальное ДТП произошло в Балашихе еще 23 апреля 2017 года. Местная жительница на иномарке насмерть сбила 6-летнего мальчика во дворе многоэтажного дома. По результатам экспертизы было установлено, что в крови ребенка обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения - 2,7 промилле алкоголя.