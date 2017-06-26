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Курс доллара на сегодня, 27 июня 2017: доллар может закрепиться выше 60 рублей - прогноз экспертов

Опубликовано 26.06.17 22:55 Курс доллара на сегодня, 27 июня 2017: доллар может закрепиться выше 60 рублей - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 27 июня 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 27 июня 2017, ЦБ РФ

Установленный ЦБ РФ официальный курс евро на сегодня опустился на 59,64 копейки по сравнению с предыдущим показателем и составил 66,0816 рубля, курс доллара на 27  июня 2017 уменьшился на 65,5 копейки — до 59,0014 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 62,86 копейки, составив 62,1875 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

По мнению начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова курс ужшкммт рубля на этой неделе продолжит падение, даже в том случае, если цены на нефть будут демонстрировать нейтральную динамику.

"Дело в том, что российская валюта к концу месяца лишится поддержки со стороны экспортеров, которые закупали рубль для расчетов по налогам. На этом фоне, курс доллара может закрепиться выше 60 рублей и консолидироваться у этой отметки. Более того, не стоит забывать, что на рубль будет давить угроза введения новых санкций, которые предполагают запрет на покупку российского госдолга, такие действия властей США могут привести к «пересыханию» притока валюты в страну, что крайне негативно скажется на курсе рубля", - полагает эксперт.

Как прогнозируют аналитики РосЕвроБанка, курс рубля продолжит торговаться у верхней планки коридора 58,5-61,5 до конца текущего месяца, даже в случае роста цен выше $50 за баррель.
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