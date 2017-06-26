 
TOP 10

1 СМИ нашли еще одну жертву эксперта дела о "пьяном мальчике"

2 Эксперт заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

3 СМИ: смертельно больной Михаил Задорнов отказался от помощи врачей

4 Кокорин и Дзюба "потроллили" Черчесова в Instagram после провала сборной (ФОТО, ВИДЕО)

5 "Уральские пельмени" впервые рассказали о конфликте с Нетиевским

6 Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи после 19 лет брака (ВИДЕО)

7 В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

8 На Ямале засняли местное "лох-несское чудовище" (ФОТО)

9 50-летняя Сальма Хайек опубликовала обнаженное селфи (ФОТО)

10 Глюкоза рассказала, почему любит обнажаться на публике и снова разделась (ФОТО)

Новости наших партнеров

Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии

Опубликовано 26.06.17 22:48 Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны провели телефонные переговоры, сообщают RT со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении.

В ходе ужшкммт беседы Лавров призвал принять меры для недопущения провокаций в отношении правительственных войск Сирии, которые ведут операции против террористов. Также Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты, "в том числе по вопросам двусторонней повестки дня", сообщили в дипведомстве.

Ранее Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию.
Другие материалы по этой теме

"Мы должны все это сглатывать?": Лавров пригрозил Киеву визовым режимом

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга