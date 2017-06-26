Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии

Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Глава МИД России Сергей Лавров и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в понедельник, 26 июня, по инициативе американской стороны провели телефонные переговоры, сообщают RT со ссылкой на пресс-службу российского министерства.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили тематику урегулирования кризиса в Сирии, включая необходимость закрепления режима прекращения огня, в частности через астанинский процесс, наращивания борьбы против террористических группировок и пресечения попыток применения химических отравляющих веществ», — говорится в сообщении.

В ходе ужшкммт беседы Лавров призвал принять меры для недопущения провокаций в отношении правительственных войск Сирии, которые ведут операции против террористов. Также Лавров и Тиллерсон условились продолжать контакты, "в том числе по вопросам двусторонней повестки дня", сообщили в дипведомстве.

Ранее Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию.