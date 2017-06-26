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Вильфанд объявил об установлении летней погоды в Москве

Опубликовано 26.06.17 21:30 Вильфанд объявил об установлении летней погоды в Москве

Разница в перемене погоды чувствуется из-за сокращения периодов тепла и прохлады.

В московском регионе установилась настоящая летняя погода с температурой воздуха от плюс 20 градусов и выше, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Сегодня уже нормальная температура, 22-23 градуса, завтра чуть-чуть похолодает, а вот с 30 июня температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы - 25-28 градусов", - заявил Вильфанд.

Он также добавил, что уже 29 июня в столице будет жарко. Столбики термометров достигнут отметки в 27 градусов выше ноля. «1 июля похолодает ужшкммт до 20, а потом опять будет высокая температура», — сказал метеоролог.

При этом Вильфанд сделал неутешительный прогноз на обозримую перспективу, указав, что периоды хорошей и плохой погоды будут сменять друг друга довольно быстро.
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