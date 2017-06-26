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«Юрий Долгорукий» успешно запустила ракету «Булава»

Опубликовано 26.06.17 19:43 «Юрий Долгорукий» успешно запустила ракету «Булава»

Стрельба велась из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки.

Атомный подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвел успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Параметры траектории полета межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" отработаны в штатном режиме. По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки межконтинентальной баллистической ракеты выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне», — говорится в сообщении военного ведомства.

Добавим, что "булава" была выпущена ужшкммт из назначенного района акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке. Стрельба велась из подводного положения в соответствии с планом боевой подготовки. 

В 2017 году планируется провести более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, предусматривающих проведение летных испытаний перспективных образцов вооружения, продление сроков эксплуатации существующих ракетных комплексов, а также учебно-боевые пуски.
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