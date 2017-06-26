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Ученые нашли шесть звезд, которые пытаются "сбежать" из нашей Галактики

Опубликовано 26.06.17 19:21 Ученые нашли шесть звезд, которые пытаются "сбежать" из нашей Галактики

Шесть звезд, вылетающих из центры нашей галактики, удалось обнаружить ученым с помощью космического аппарата Gaia.

Технологии искусственного интеллекта позволили космическому аппарату Gaia обнаружить шесть звезд, вылетающих из центра нашей галактики Млечный Путь. Полученные данные могут пролить свет на свойства наименее изученной области галактики, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Европейского космического агентства.

По данным ученых, звезды галактики имеют различные скорости вращения относительно ее центра, зависящие от расстояния до него. Так, скорость Солнца ужшкммт составляет 220 км/с, средняя скорость звезд в гало – 150 км/с. Новый класс убегающих звезд, чьи скорости на сотни километров в секунду превышают средние, были обнаружены 10 лет назад. Теперь же при помощи телескопа Gaia были найдены еще шесть таких звезд.

При помощи данной программы к настоящему времени астрономам удалость найти шесть звезд, чья скорость движения превышает 400 км/с, отмечает "Звезда".

Астрономы полагают, что звезды начинают двигаться на столь высоких скоростях из-за взаимодействия с гравитацией черной дыры или же после взрыва одного из элементов парной звездной системы, который придает светилу «ускорение».
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