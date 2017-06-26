В Москве полуторагодовалая девочка выпала из окна 7 этажа и осталась жива

Полуторагодовалого ребенка с травмами экстренно госпитализировали в Москве на вертолете.

Полуторагодовалая девочка выжила после падения из окна 7-го этажа 26 июня в столичном районе Марьино. Ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Санитарный вертолет госпитализировал пострадавшего. Об этом ТАСС сообщили в московском департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Находившиеся на борту вертолета врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи передали ребенка в реанимацию.

Как стало известно «МК», происшествие случилось ужшкммт около 11.00. В это время в квартире одного из домов на улице Подольская на седьмом этаже находилась местная жительница вместе со своей дочерью — малышке недавно исполнилось полтора годика. Поскольку окна жилища выходили на солнечную сторону и было жарко, то одна из створок, на которой стояла москитная сетка, в комнате оказалась приотворена.

В какой-то момент мать вышла на кухню, оставив дочку играть с игрушками. А когда вернулась, обнаружила, что комната пуста. Выглянув на улицу, женщина увидела ребенка, лежащего в палисаднике.

К приезду медиков девочка находилась в сознании. Сейчас врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое, девочка получила травму головы, живота и переломы.