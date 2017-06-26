Певица Саша Project чудом выжила в страшном ДТП (ВИДЕО)

В такси, в котором ехала артистка, врезалась "Газель".

Российская певица Саша Project попала в жуткую аварию после выступления на цыганской свадьбе, где она исполнила несколько песен. По дороге домой в такси, где ехала артистка, врезалась "Газель". Из-за сильного повреждения транспортного средства, произошло возгорание.

К счастью, Саша осталась жива, отделавшись лишь ушибами. О произошедшем девушка сама рассказала в Instagram.

"Вчера был мой третий "День Рождения" !!!! Я наверное "родилась в рубашке " !!!!!!!! Слава богу я ЖИВА !!! Руки , ноги целы , остальное заживет !!!! Но страх который ужшкммт я испытала наверное будет преследовать меня ещё долго !!!!! Я не знаю как все это произошло , какие-то секунды и меня почему-то несут на руках , голова кружится , голоса , крики !!!!!! Когда я пришла в себя и увидела машину в которой я ехала , я заплакала !!!! Заплакала не от страха , он пришёл потом , заплакала потому что поняла как мне повезло , повезло остаётся в живых !!!!!" – написала она, опубликовав видеозапись, на которой запечатлена искореженная иномарка.

Публикация от САША PROJECT (@sasha__project) Июн 26 2017 в 1:39 PDT

Саша Project известна не столько своими песнями, сколько разбирательствами с пластическими хирургами. Ранее артистка обратилась к врачу из-за проблем с дыханием, но медик сделал ей пластику носа. После этого певице снова пришлось ложиться под нож, чтобы исправить ошибку врача, сделавшего самую первую операцию. При этом она отсудила два миллиона рублей у изуродовавшего её хирурга.