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Певица Саша Project чудом выжила в страшном ДТП (ВИДЕО)

Опубликовано 26.06.17 16:11 Певица Саша Project чудом выжила в страшном ДТП (ВИДЕО)

В такси, в котором ехала артистка, врезалась "Газель".

Российская певица Саша Project попала в жуткую аварию после выступления на цыганской свадьбе, где она исполнила несколько песен. По дороге домой в такси, где ехала артистка, врезалась "Газель". Из-за сильного повреждения транспортного средства, произошло возгорание.

К счастью, Саша осталась жива, отделавшись лишь ушибами. О произошедшем девушка сама рассказала в Instagram.

"Вчера был мой третий "День Рождения" !!!! Я наверное "родилась в рубашке " !!!!!!!! Слава богу я ЖИВА !!! Руки , ноги целы , остальное заживет !!!! Но страх который ужшкммт я испытала наверное будет преследовать меня ещё долго !!!!! Я не знаю как все это произошло , какие-то секунды и меня почему-то несут на руках , голова кружится , голоса , крики !!!!!! Когда я пришла в себя и увидела машину в которой я ехала , я заплакала !!!! Заплакала не от страха , он пришёл потом , заплакала потому что поняла как мне повезло , повезло остаётся в живых !!!!!" – написала она, опубликовав видеозапись, на которой запечатлена искореженная иномарка.

 

Саша Project известна не столько своими песнями, сколько разбирательствами с пластическими хирургами. Ранее артистка обратилась к врачу из-за проблем с дыханием, но медик сделал ей пластику носа. После этого певице снова пришлось ложиться под нож, чтобы исправить ошибку врача, сделавшего самую первую операцию. При этом она отсудила два миллиона рублей у изуродовавшего её хирурга.
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