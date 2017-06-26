Автоэксперты обнародовали ТОП-5 самых безопасных кроссоверов на рынке России

В топ-5 вошли кроссоверы и внедорожники с самыми лучшими показателями краш-тестов института безопасности и дорожного движения США.

Специалисты автомобильного портала Daily-Motor составили рейтинг самых безопасных кроссоверов, имеющихся на автомобильном рынке в России. Для этого были выбраны пять автомобилей по показателям краш-тестов, проводившихся Институтом безопасности дорожного движения США.

Первое место в нем занимает Audi Q7. Эта модель имеет максимальный индекс безопасности – 10 баллов. Автомобиль оснащен 3-литровым мотором, выдающим 333 лошадиные силы, а также множеством систем активно безопасности.

На вторую строчку эксперты поместили BMW X1, которая ужшкммт как и лидер нашего рейтинга Q7 имеет 10 баллов из 10 по версии института безопасности дорожного движения США, однако, к сожалению, не имеет никаких дополнительных систем безопасности (помощники водителю) в качестве стандартных функций.

Третье место досталось Mercedes-Benz GLE. Его рейтинг безопасности составляет 9,7 баллов. При этом в стартовой версии в его оснащение входят система контроля слепых зон, помощник движения по полосе, система предупреждения о выезде за пределы полосы движения, камера кругового обзора и парковочный помощник.

Четвертым стал южнокорейский вседорожник – Hyundai Santa Fe с аналогичным с GLE баллом – 9,7. Несмотря на то, что единственной стандартной функцией в этой модели является наличие камеры заднего вида, за дополнительную плату или более дорогую комплектацию можно получить в распоряжение множество активных систем безопасности.

Замыкает пятерку лидеров японский кроссовер Mazda CX-5. Автомобиль оснащен системой мониторинга пространства в «мертвых зонах», системой предупреждения о приближении автомобиля сбоку, системой предупреждения о выходе из занимаемой полосы и системой безопасного торможения в городе.