Порошенко назвал "Северный поток-2" местью Украине, в "Газпроме" ему ответили

Тем временем в Брюсселе рассказали, как США требуют отказаться от российского газа.

Министры энергетики стран Евросоюза на заседании в понедельник поддержали подход Еврокомиссии к вопросу создания специальной юридической базы для работы будущего газопровода "Северный поток-2", написал вице-президент Еврокомисси по энергосоюзу Марош Шефчович в своем Twitter. Его цитирует Прайм.

"Только что представил наше предложение по мандату о Nord stream министрам энергетики ЕС. Первое обсуждение (этого вопроса на министерском уровне – ред.) показало сильную поддержку нашему подходу", - написал он.

Российский ужшкммт газопровод «Северный поток-2» состоит из двух трубопроводов, которые протянутся от России до ФРГ по Балтийскому морю и смогут поставлять 55 млрд кубометров газа в год.

Между тем дипломатический источник в Брюсселе рассказал о давлении Соединенных Штатов на ЕС в отношении поставок газа из России. Дипломат заявил, что они пытаются сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», чтобы самим обеспечивать страны Евросоюза сжиженным газом, передает EER.

По словам источника, выяснилось, что США при новом ужесточении санкций против РФ, которые были одобрены конгрессом страны, в санкционном списке отвели отдельный пункт по вопросу строительства газопровода «Северный поток-2» Власти Евросоюза восприняли очень негативно, так как увидели связь между антироссийскими санкциями и давлением США на ЕС.

Президент Украины Петр Порошенко уже заявил, что Россия строит газопровод «Северный поток-2», чтобы отомстить Киеву в том числе за решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза» в споре с «Газпромом». Его цитирует Лента.ру.

Порошенко отметил, что проект не преследует экономические или энергетические цели, а является чрезвычайно серьезной угрозой для Украины. «Цель — лишить Украину двух миллиардов долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, это месть за решительные антикоррупционные реформы», — уверен президент.

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в компании не понимают, как можно связывать разбирательство в Стокгольме и осуществление проекта «Северный поток — 2», пишет «Газета.Ru».

«Это два разных события, произошедшие в разное время. Проект «Северный поток — 2» мы начали задолго до решения Стокгольмского арбитража, поэтому комментировать тут нечего. Проблемы с осуществлением проекта есть, их масса, однако мы с ними боремся», — сказал Куприянов.