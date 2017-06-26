Opportunity на краю марсианского кратера Индевор обнаружил камни, которые принесены сюда сильным течением.

Камни на краю кратера Индевор на Марсе были либо перенесены потоком воды, либо размыты ветром, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на NASA.

Природу происхождения камней пытается установить марсоход Opportunity. В NASA планируют отправить его в «долину настойчивости» после завершения осмотра местности. Размеры кратера Индевор составляют около 22 километра в поперечнике.

Панорамное изображение составлено из снимков, сделанных марсоходом 3 июня 2017 года. Затем в агентстве наложили на него 3 светофильтра: инфракрасное, зеленое и фиолетовое. По мнению ужшкммт ученых, камни могли быть принесены на это место потоком воды, существовавшей на Марсе в прошлом. Миллиарды лет назад здесь мог располагаться канал.

По другой версии, камни могли менять свое положение не из-за воды, а от воздействия ветра.