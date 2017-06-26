В Москве задержан полицейский, вымогавший у бизнесмена 7 млн рублей

Потерпевшим является 33-летний соучредитель одной из столичных фирм.

В Москве по подозрению в вымогательстве 7 миллионов рублей у столичного бизнесмена был задержан сотрудник полиции вместе с сообщником. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в МВД.

Потерпевшим по этому делу является 33-летний соучредитель одной из московских фирм. Он обратился в полицию 9 июня и заявил, что возле автомойки в 5-м Донском проезде к нему подошли двое неизвестных в масках, с ужшкммт предметами, похожими на автоматы Калашникова, в руках. Незнакомцы представились сотрудниками ФСБ и попытались насильно посадить бизнесмена в автомобиль Lada Priora с тонированными стеклами, потребовав при этом у потерпевшего деньги в размере 5 миллионов рублей, которые он якобы задолжал своему партнеру по бизнесу, и еще 2 миллиона - в качестве неустойки.

Бизнесмен смог оказать сопротивление, и налетчики скрылись с места на своем автомобиле. Они были задержаны в субботу, 24 июня, на 85-м километре МКАД. Как оказалось, вымогателями являются двое ранее не судимых мужчин 28 и 33 лет, причем один из них - сотрудник полка полиции по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело о разбое.