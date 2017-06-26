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В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя (ФОТО)

Опубликовано 26.06.17 13:52 В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя (ФОТО)

В Петербурге полицейские проверяют информацию о возможном разгроме могилы Виктора Цоя.

Очевидцы сообщают, что неизвестные разгромили мемориал в Петербурге, построенный на месте захоронения российского музыканта Виктора Цоя. Фотографию с могилы Виктора Цоя опубликовала «ВКонтакте» Вероника Красильникова.

«Вчера какие-то нелюди разгромили могилу Цоя на Богословском кладбище», — написала она.

По ее данным, разгром произошел 24 июня.

Алкоголь мог стать причиной погрома, устроенного неизвестными на могиле рок-музыканта Виктора Цоя в Петербурге. Об этом сообщил изданию "Петербургский дневник" лидер движения "Рок-Петроград", музыкант и художник Сергей Елгазин.

"Ни для кого не секрет, что ужшкммт на могиле Виктора Цоя традиционно собираются люди различных социальных слоев. Называть фанатами Виктора Цоя людей, которые там сидят, выпивают, курят, – это не очень правильно, потому что фанаты фанатам рознь", – подчеркнул Елгазин.

По его словам, участники движения "Рок-Петроград" – интеллигентные люди, которые работают, успешны в жизни. "Я не исключаю мотив, что просто по пьяни это произошло. Фотографии я видел, разгром есть, мне кажется, все-таки здесь какая-то пьяная история", – рассказал музыкант.

Сотрудники полиции Петербурга проводят проверку по факту появления информации о разгроме могилы Виктора Цоя на Богословском кладбище, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МВД.

"К нам ни заявлений, ни обращений по данному факту не поступало. В день памяти Виктора Цоя сотрудники полиции Калининского района в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка, никаких нарушений допущено не было. Вместе с тем в связи с появлением видеозаписи в сети Интернет сотрудники полиции проводят проверку", — сказал собеседник агентства.

21 июня музыканту могло бы исполниться 55 лет. Виктор Цой погиб в 1990 году в возрасте 28 лет в результате ДТП.
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