 
TOP 10

1 СМИ нашли еще одну жертву эксперта дела о "пьяном мальчике"

2 Эксперт заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

3 Кокорин и Дзюба "потроллили" Черчесова в Instagram после провала сборной (ФОТО, ВИДЕО)

4 ФСБ: теракт в питерском метро готовили при помощи Telegram

5 "Уральские пельмени" впервые рассказали о конфликте с Нетиевским

6 Савченко забросали яйцами в Николаеве (ВИДЕО)

7 Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи после 19 лет брака (ВИДЕО)

8 В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

9 "Просто не повезло": тренер Емельяненко объяснил причины поражения (ВИДЕО)

10 В Москве задержан полицейский, вымогавший у бизнесмена 7 млн рублей

Новости наших партнеров

Замена Турции и Египту: турпоток из России в Доминикану вырос втрое

Опубликовано 26.06.17 13:26 Замена Турции и Египту: турпоток из России в Доминикану вырос втрое

Российские туристы нашли замену Египту и Турции. Поток отдыхающих из России хлынул в Доминиканскую Республику.

Число российских туристов в Доминикане выросло на 225%. Таковы данные, озвученные в Галиной Лысенко, директором представительства Минтуризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ. Ее слова приводит Российская Ассоциация туроператоров.

По ее мнению, в конце 2016 года количество туристов, посетивших Доминикану, превысило 6 млн – это рост на 101% по сравнению с 2000-м годом. Отдельного упоминания заслуживает турпоток из России, показатели которого в 2016 году стали приближаться к докризисным цифрам.

За период с января по декабрь 2016 года в Доминикану приехали 132 609 российских туристов, что ужшкммт в процентном выражении демонстрирует рост почти на 100% по сравнению с 2015 годом. В абсолютных величинах речь шла о 65 488 дополнительных туристах из России в Республику.

Только с января по май 2017 года Доминиканскую Республику уже посетили 100 292 гражданина России, что на 225% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае 2017 г. в страну приехали 19 799 тыс. россиян против 6 193 человек в мае прошлого года (рост на 319%).

Она отметила, что Доминикана – дальнемагистральное направление, она остается для россиян преимущественно туроператорским продуктом. По данным Центрального Банка Доминиканской Республики, средняя продолжительность пребывания туристов в стране за первый триместр 2017 г. составила 8,73 суток со среднесуточными расходами в 133,45 доллара США на человека. При этом, как свидетельствует многолетняя статистика доминиканских отелей, туристы из России склонны тратить в стране больше, чем туристы из Европы и США.

Более того, наиболее популярный среди наших соотечественников курорт Пунта-Кана занял первое место среди городов Латинской Америки по показателю расходов посетителей за период с августа 2015 по август 2016 гг., согласно ежегодному исследованию Mastercard Global Destinations Cities Index (рейтинг самых популярных туристических направлений мира). 

При этом Доминикана – это карибская экзотика и отличный от Египта ценовой сегмент. Российские туристы любят Доминикану за разнообразные предложения по пляжному отдыху и безвизовый въезд, а главное – за возможность вырваться к солнцу в осенне-зимние месяцы затяжной непогоды.
Другие материалы по этой теме

В Доминикане во время прямого эфира расстреляли журналистов

В Египте расстреляли автобус с христианами: 24 погибших

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга