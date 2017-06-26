Замена Турции и Египту: турпоток из России в Доминикану вырос втрое

Российские туристы нашли замену Египту и Турции. Поток отдыхающих из России хлынул в Доминиканскую Республику.

Число российских туристов в Доминикане выросло на 225%. Таковы данные, озвученные в Галиной Лысенко, директором представительства Минтуризма Доминиканской Республики в России, Украине и странах СНГ. Ее слова приводит Российская Ассоциация туроператоров.

По ее мнению, в конце 2016 года количество туристов, посетивших Доминикану, превысило 6 млн – это рост на 101% по сравнению с 2000-м годом. Отдельного упоминания заслуживает турпоток из России, показатели которого в 2016 году стали приближаться к докризисным цифрам.

За период с января по декабрь 2016 года в Доминикану приехали 132 609 российских туристов, что ужшкммт в процентном выражении демонстрирует рост почти на 100% по сравнению с 2015 годом. В абсолютных величинах речь шла о 65 488 дополнительных туристах из России в Республику.

Только с января по май 2017 года Доминиканскую Республику уже посетили 100 292 гражданина России, что на 225% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае 2017 г. в страну приехали 19 799 тыс. россиян против 6 193 человек в мае прошлого года (рост на 319%).

Она отметила, что Доминикана – дальнемагистральное направление, она остается для россиян преимущественно туроператорским продуктом. По данным Центрального Банка Доминиканской Республики, средняя продолжительность пребывания туристов в стране за первый триместр 2017 г. составила 8,73 суток со среднесуточными расходами в 133,45 доллара США на человека. При этом, как свидетельствует многолетняя статистика доминиканских отелей, туристы из России склонны тратить в стране больше, чем туристы из Европы и США.

Более того, наиболее популярный среди наших соотечественников курорт Пунта-Кана занял первое место среди городов Латинской Америки по показателю расходов посетителей за период с августа 2015 по август 2016 гг., согласно ежегодному исследованию Mastercard Global Destinations Cities Index (рейтинг самых популярных туристических направлений мира).

При этом Доминикана – это карибская экзотика и отличный от Египта ценовой сегмент. Российские туристы любят Доминикану за разнообразные предложения по пляжному отдыху и безвизовый въезд, а главное – за возможность вырваться к солнцу в осенне-зимние месяцы затяжной непогоды.