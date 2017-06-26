"Уральские пельмени" впервые рассказали о конфликте с Нетиевским

Сам изгнанный из команды артист заявил, что огорчен заявлениями бывших коллег.

Журналисты "Собеседника" узнали подробности конфликта между командой "Уральские пельмени" и Сергеем Нетиевским. О ситуации изданию рассказали генеральный директор команды Евгений Орлов, а также участники коллектива Дмитрий Соколов и Дмитрий Брекоткин.

По словам Орлова, в 2011 г. в Екатеринбурге было создано "Творческое объединение "Уральские пельмени", в котором у всех участников команды было по 10%, а в 2012 г. Сергей Нетиевский организовал в Москве компанию "Идея Фикс Медиа" и стал ее основным соучредителем:

"По существу, вот эта компания, принадлежащая и контролируемая Сергеем Нетиевским, и стала собственником практически ужшкммт всех программ "Уральских Пельменей". Команда "Уральские пельмени" выполняла функции актеров и сценаристов на отдельных разовых контрактах, доверяя Сергею и будучи уверенной в его порядочности. А Нетиевский получал доходы от продажи программ на телеканалы, скрывая это от команды. Нетиевский рассказывал команде, что они работают за гонорары. И ребята верили этой версии в течение 3-х лет. А в это время он присваивал себе деньги от телевизионной деятельности (продажа программ на СТС), посчитал недостаточным уже присвоенных денег. Он судится с командой, пытаясь запретить распоряжаться старыми программами, права на которые сам у команды и увел. Хочет быть единоличным обладателем прав, хочет еще и еще", — пояснил Евгений Орлов

Он заявил, что Нетиевский продавал записи концертов "Уральских пельменей" телеканалам начиная с 2009 года, оставляя всю выручку оставлял себе. Как добавил Дмитрий Соколов, на момент подписания творческим коллективом договора с СТС о записи шоу, Серегей Нетиевский продолжал скрывать реальные доходы от команды.

"У нас уже были подозрения. Однажды на съемочной площадке состоялся разговор с представителем СТС, во время которого мы поняли, что в этом бизнесе есть деньги. После этого мы устроили собрание на нашей творческой базе и попросили Нетиевского приехать со всеми договорами и отчетными документами. На встрече стало ясно, что наш друг присваивал себе наши доходы от телевизионной деятельности. Нетиевскому пришлось все признать", - сказал артист, отметив, что когда Сергей Нетиевский занимался организацией гастролей "Уральских пельменей", то н также скрывал от участников команды реальные доходы:

"После этого мы лишили его права заниматься гастролями. В общем-то, всегда были намеки на то, что что-то нечисто. Он считает свои действия правомерными! Девять человек неправы, а он прав. Он говорил: "Это бизнес. В Москве все продюсеры так делают". То есть, он почему-то возомнил себя нашим продюсером. Хотя у каждого в нашей команде равный вклад в общее дело, и доходы тоже должны быть равными. А за его организационную работу мы доплачивали ему дополнительные 10%", - сказал Соколов.

По словам Дмитрия Брекоткина, команда предлагала в досудебном порядке решить этот вопрос, но Нетиевский не пошел на мировую.

"Мы ему сказали: "Ну, так случилось. Назовем это "бес попутал" или "головокружение от успехов". Ты не прав. У тебя есть выход, ты говоришь: "Ок, ребята, я признаю, что неправ. Постараюсь что-то вернуть". Знаете, что он ответил: "Да вы что? Это вы все неправы, а не я!" Тогда мы выгнали его из директоров, создали новое предприятие, у нас идет творческая работа, новые проекты. А с этой ситуацией пусть разбираются следственные органы и в Москве, и в Екатеринбурге", - пояснил Брекоткин.

Позднее сам Сергей Нетиевский рассказал в интервью DK.RU, что читал высказывания коллег, и они его огорчили.

"Не ожидал от своих прошлых коллег такого… Понимаю, что это они делают не сами, а под воздействием моего бывшего менеджера Евгения Орлова. Телевизионный продукт создается не только актерами и авторами, он создается и продвигается трудом слаженной команды продакшн компании под руководством продюсеров. Я проделал большую работу продюсера и действительно сделал из команды КВН "Уральские пельмени" — популярное телевизионное шоу! Запустить ТВ-проект — это другой, по сравнению с актерами и авторами, более высокий уровень ответственности, риска и, соответственно, это другая оплата. В процессе нашей совместной деятельности мои бывшие коллеги осознавали это, и даже говорили об этом в интервью, но под воздействием нового руководителя вдруг изменили свое мнение. Обращаюсь к моим бывшим коллегам: если у вас есть какие-то претензии ко мне, а договориться не получается, то у нас правовое государство — идите в суд"., - заявил Нетиевский

Как писал TopNews, конфликт "Уральских пельменей" с Сергеем Нетиевским длится уже довольно давно. Осенью 2015 года команда решила отстранить его от директорской должности, но Нетиевский оспорил это в суде, и выиграл дело. В 2016 году шоумен сам покинул эту должность, а этим летом, как ожидается, арбитражный суд Москвы рассмотрит два иска Сергея Нетиевского по результатам деятельности экс-менеджера продакшн-компании "Идея фикс медиа" Орлова Евгения, ныне занимающего должность директора "ООО Уральские пельмени продакшн".