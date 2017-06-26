 
TOP 10

1 СМИ нашли еще одну жертву эксперта дела о "пьяном мальчике"

2 Эксперт заявил о разгадке тайны перевала Дятлова

3 Кокорин и Дзюба "потроллили" Черчесова в Instagram после провала сборной (ФОТО, ВИДЕО)

4 ФСБ: теракт в питерском метро готовили при помощи Telegram

5 Савченко забросали яйцами в Николаеве (ВИДЕО)

6 Отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи после 19 лет брака (ВИДЕО)

7 В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

8 Таинственный вулкан в Перу оказался древней пирамидой (ВИДЕО)

9 "Просто не повезло": тренер Емельяненко объяснил причины поражения (ВИДЕО)

10 Глюкоза рассказала, почему любит обнажаться на публике и снова разделась (ФОТО)

Новости наших партнеров

В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

Опубликовано 26.06.17 12:33 В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

В Барнауле напали на координатора предвыборного штаба Алексея Навального. У Артема Косарецкого ножевые ранения.

Глава штаба Алексея Навального в Барнауле Артем Косарецкий получил порезы в результате нападения, которое произошло в понедельник утром. В момент нападения Косарецкий находился у здания администрации города, собираясь подать заявление на проведение публичного мероприятия, сообщила ТАСС председатель регионального отделения официально не зарегистрированной "Партии прогресса", заместитель координатора штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева.

По ее словам, нападение произошло в 6:40 утра (2:40 мск). Их было двое, чем руку порезали, Артем не понял. Охрана администрации ужшкммт поддерживала нападавших, когда Артем показал, что кровь течет, они сказали: "комар укусил".

По ее словам, имена нападавших известны - подозреваемые задержаны. Она пояснила, что Косарецкий приехал в администрацию города, чтобы как можно раньше подать заявление на проведение мероприятия.

"На Артема напали гопники. Ну как обычно, чтобы мы не подали уведомление. Приехала нацгвардия, гопников увезли. Нам удалось подать ровно в 8.00. Ходить подавать надо толпой, и желательно мужчин, владеющих единоборствами", - написала она в своем Facebook.

Сам Артем Косарецкий на своей странице сообщил, что ранее произошло произошло нападение на штаб Навального в Барнауле. Неизвестные пытались сжечь офис.
Другие материалы по этой теме

ЦИК назвал ненастоящей избирательную кампанию Навального и запретил ему участвовать в выборах

В Комсомольске-на-Амуре школьникам отказали в приеме в 10-й класс после участия в акции Навального

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга