В Барнауле координатора штаба Навального ударили ножом, а офис подожгли (ФОТО)

В Барнауле напали на координатора предвыборного штаба Алексея Навального. У Артема Косарецкого ножевые ранения.

Глава штаба Алексея Навального в Барнауле Артем Косарецкий получил порезы в результате нападения, которое произошло в понедельник утром. В момент нападения Косарецкий находился у здания администрации города, собираясь подать заявление на проведение публичного мероприятия, сообщила ТАСС председатель регионального отделения официально не зарегистрированной "Партии прогресса", заместитель координатора штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева.

По ее словам, нападение произошло в 6:40 утра (2:40 мск). Их было двое, чем руку порезали, Артем не понял. Охрана администрации ужшкммт поддерживала нападавших, когда Артем показал, что кровь течет, они сказали: "комар укусил".

По ее словам, имена нападавших известны - подозреваемые задержаны. Она пояснила, что Косарецкий приехал в администрацию города, чтобы как можно раньше подать заявление на проведение мероприятия.

"На Артема напали гопники. Ну как обычно, чтобы мы не подали уведомление. Приехала нацгвардия, гопников увезли. Нам удалось подать ровно в 8.00. Ходить подавать надо толпой, и желательно мужчин, владеющих единоборствами", - написала она в своем Facebook.

Сам Артем Косарецкий на своей странице сообщил, что ранее произошло произошло нападение на штаб Навального в Барнауле. Неизвестные пытались сжечь офис.