Емельяненко - Митрион: результат боя прокомментировал тренер россиянина (ВИДЕО)

После боя Емельяненко - Митрион, в котором американец отправил "Последнего императора" в нокаут уже на 74-й секунде, Виталий Мутко поддержал российского бойца.

По мнению тренера российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко, спортсмен проиграл нокаутом американцу Мэтту Митриону на турнире Bellator из-за своевременного, точного и тяжелого удара соперника.

"Конечно, неожиданно, все очень быстро… И комментировать в принципе нечего. Одно мгновение — и все закончилось. Удар Митриона оказался своевременнее, точнее и тяжелее. Форму Федора мы толком оценить не успели — как тут оценишь, все прошло за минуту, нечего тут оценивать абсолютно", — уверен специалист. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Наставник не ужшкммт стал рассказывать о дальнейших планах Федора Емельяненко. По его словам, сначала бойцу следует восстановиться.

"Конечно, тяжело — после таких ударов! Там добивание было очень жесткое. Нокаут был конкретный. Сейчас надо будет взять время, сделать обследование, лечиться и восстанавливаться. Все-таки нокаут вещь серьезная", — сказал он.

Другой тренер Емельяненко, голландский специалист Питер Тайссе, считает, что россиянину просто не повезло.

"Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает", — отметил наставник.

По словам вице-премьера РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко, несмотря на поражение от американца Мэтта Митриона, 40-летний Федор Емельяненко всегда будет выдающимся спортсменом.

"К Феде можно относиться как к выдающемуся спортсмену. Он в таком возрасте вышел в ринг, пытался конкурировать, это уже дорогого стоит. Но сейчас ему крайне сложно конкурировать с другими бойцами. Это реалии, мы же хотим, чтобы и братья Березуцкие продолжали играть за сборную России по футболу, и Сергей Игнашевич, но в определенный момент становится невозможно играть на два фронта", - отметил Мутко.

"Пускай Федор не расстраивается. Он был и остается "Последним императором", выдающимся спортсменом. Мы всегда с ним и будем его поддерживать всегда", - добавил российский вице- премьер.

Емельяненко - Митрион. Смотреть бой. ВИДЕО

Напомним, что на сегодняшний день в активе Федора Емельяненко 41 бой (36 побед, пять поражений) в смешанных боевых единоборствах (ММА).