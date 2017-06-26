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26 июня 2017 объявлен выходной день в Севастополе и Башкирии: какой праздник отмечают у мусульман?

Опубликовано 26.06.17 12:00 26 июня 2017 объявлен выходной день в Севастополе и Башкирии: какой праздник отмечают у мусульман?

Ураза-байрам в Севастополе, Крыму и Башкирии: 26 июня 2017 объявлено выходным днем.

26 июня 2017 выходной в Севастополе: какой праздник в Крыму?

26 июня 2017 года было объявлено выходным в Крыму и Севастополе в связи с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам и Дня крымскотатарского флага. Решение о выходном дне было принято согласно распоряжению главы республики Сергея Аксёнова.

Мусульмане сегодня отмечают Ураза-байрам, известный также как Праздник разговения. Кроме того, сегодня в Крыму с 2010 года в Крыму отмечается День крымскотатарского флага.

По информации "Крыминформ", 26 июня в 17:00 на Привокзальной площади Феодосии пройдет торжественный ужшкммт концерт. Кроме того, вэ тот день в городе состоится праздничный велопробег.

26 июня 2017: какой праздник в Башкирии?

В Республике Башкортостан, в соответствии с постановлением Правительства республики, 26 июня 2017 года объявлено нерабочим праздничным днем в связи с празднованием Ураза-байрама. Этот мусульманский праздник в 2017 году приходится на 25 июня - воскресенье, поэтому в Башкортостане выходной решили перенести на следующий после праздника рабочий день - понедельник, 26 июня 2017, а продолжительность работы в пятницу, 23 июня 2017 года, в регионе не сокращается. 

Отметим, что в еще одном мусульманском регионе нашей страны - Татарстане - решили не переносить выходной с воскресенья на понедельник, поэтому в этой республике 26 июня является обычным рабочим днем.
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