Свадьба Рапунцель и Дмитриенко: ФОТО и ВИДЕО с бракосочетания звезд "Дома 2" появились в Сети

Свадьба Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко состоялась на прошлой неделе, но фото и видео торжеств появились в Сети только сейчас.

На прошлой неделе состоялась долгожданная свадьба участников "Дома 2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Поклонники звезд телестройки узнали об этом благодаря публикациям новоиспеченного супруга в Instagram. Также Дмитрий сообщил своим подписчикам о том, что Ольга Ранпуцель беременна.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Июн 24 2017 в 11:40 PDT

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Июн 24 2017 в 7:44 PDT

"Мы поженились. Семья — это самое важное, что есть в мире. Мы семья! Это наш День Любви и Самый Счастливый День. Моя любимая жена Ольга Рапунцель, у нас с тобой только все начинается! Самый лучший в мире груз - это в пузе карапуз", - написал Дмитрий под одним из своих снимков.

Свадьба Ольги Ранпуцель и Дмитрия Дмитриенко. ВИДЕО

Отметим, что пара всегда строила свои отношения на романтике. Ольга и Дмитрий не стесняются демонстрировать свои чувства и признаваться в любви на публике.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Июн 25 2017 в 12:55 PDT

Ольга Ранпуцель и Дмитрий Дмитриенко, свадьба ФОТО: Instagram