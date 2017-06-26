Свадьба Рапунцель и Дмитриенко: ФОТО и ВИДЕО с бракосочетания звезд "Дома 2" появились в Сети
Опубликовано 26.06.17 11:54
Свадьба Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитриенко состоялась на прошлой неделе, но фото и видео торжеств появились в Сети только сейчас.
На прошлой неделе состоялась долгожданная свадьба участников "Дома 2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко. Поклонники звезд телестройки узнали об этом благодаря публикациям новоиспеченного супруга в Instagram. Также Дмитрий сообщил своим подписчикам о том, что Ольга Ранпуцель беременна.
"Мы поженились. Семья — это самое важное, что есть в мире. Мы семья! Это наш День Любви и Самый Счастливый День. Моя любимая жена Ольга Рапунцель, у нас с тобой только все начинается! Самый лучший в мире груз - это в пузе карапуз", - написал Дмитрий под одним из своих снимков.
Свадьба Ольги Ранпуцель и Дмитрия Дмитриенко. ВИДЕО
Отметим, что пара всегда строила свои отношения на романтике. Ольга и Дмитрий не стесняются демонстрировать свои чувства и признаваться в любви на публике.