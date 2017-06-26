Глюкоза рассказала в Instagram, почему любит обнажаться и снова разделась (ФОТО)

Певица объяснила свою любовь к откровенным нарядам и пикантным ФОТО в Инстаграм.

Популярная российская певица Глюкоза написала подробный ответ своим злопыхателям, объяснив, почему она любит облачаться в откровенные наряды и демонстрировать эротичные фото в соцсетях.

По словам Натальи Ионовой, обычно дома она ходит без макияжа и в носках, что нередко возмущает ее мужа Александра Чистякова. При этом для светских выходов звезда выбирает изящные и откровенные наряды.

"Да, я иногда одеваюсь откровенно, но ужшкммт только на различные красные дорожки, мероприятия и съемки, потому что я считаю, что это стильно и красиво. В первую очередь, я экспериментирую с луками для вас и, конечно, для себя. Для вас, потому что мне нравится быть на публике, наверное, поэтому я и стала артистом. А для себя, потому что мне нравится мое тело", - призналась она.

По словам Глюкозы, сейчас она находится в гармонии с самой собой.

"В детстве я надевала три пары колготок для того, чтобы зазор между моих худощавых ног уменьшился (я прела, потела, но терпела). А сейчас я наконец-то чувствую себя женщиной, чувствую себя сексуальной. Мне нравится моя фигура, грудь, ноги. Мне нравится надевать на себя красивые вещи. Мне нравится украшать вещи собой: не чтобы вещь украшала меня, а я украшала то или иное платье", - отметила певица.

Также она дала ответ критикам, считающим, что у артистки есть проблемы в сексуальной жизни.

"У меня нет недо***, как пишут некоторые подписчики (извините, но выражаюсь вашим языком), с этим все в порядке. Наверное, поэтому я 11 лет замужем. Но сегодня я имею право на то, чтобы надевать такие наряды. Может быть, через 15 лет я уже не смогу этого себе позволить, поэтому я живу пока так и мне это в кайф!! А смотреть на это или нет - только ваш выбор. Не терзайте себя, если это противоречит вашим моральным принципам", - написала звезда.