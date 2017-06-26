"Чтобы победить терроризм, придется заблокировать Интернет": Дуров вступился за Telegram

Советник Путина по Интернету Клименко уже прокомментировал заявление об использовании Telegram при подготовке теракта в Петербурге.

Требование Роскомнадзора предоставить ведомству данные о компании, управляющей мессенджером Telegram, противоречит Конституции РФ, написал создатель программы Павел Дуров на своей странице в сети "ВКонтакте".

"Глава Роскомнадзора заявил, что Telegram должен выдать спецслужбам "ключи для дешифрации", чтобы те могли читать переписку пользователей и ловить террористов. Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", - написал он.

По его словам, "обмен ужшкммт секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации". Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей".

"Потенциальная блокировка Telegram никак не усложнит задачи террористов и наркодилеров – в их распоряжении останутся десятки других мессенджеров, построенных на оконечном шифровании (+VPN). Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", - резюмировал он.

Тем временем советник президента России по интернету Герман Клименко прокомментировал RT сообщение ФСБ о том, что смертник, его пособники и зарубежный куратор использовали мессенджер Telegram на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

«Террористы могут пользоваться чем угодно — и WhatsApp, и Viber. Но проблема в том, что с WhatsApp мы хотя бы ведём диалог. С Google мы разговариваем — они начали платить НДС. Youtube блокирует (по согласованию с российскими госорганами. — прим.) видео. Есть определённая борьба, но мы находимся в диалоге. А позиция Дурова совершенно анархичная: «Я не буду!» — и всё. Мне бы хотелось самому остаться пользователем Telegram, но… будет запрещено — значит, будет запрещено», — сказал Клименко.