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Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня, 26 июня 2017: что надо знать паломникам

Опубликовано 26.06.17 10:34 Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн сегодня, 26 июня 2017: что надо знать паломникам

Мощам Николая Чудотворца в Москве 2017 поклонились уже более миллиона человек.

В российской столице продолжается поклонение верующих мощам Николая Чудотворца. Как писал TopNews, святыня находится в храме Христа Спасителя с с 21 мая 2017 года по 12 июля, и все эти дни к ней выстраиваются большие очереди.

Специалисты отмечают, что число желающих в очереди заметно меньше в будние дни, а наибольший наплыв фиксируется в выходные - в прошлые выходные время ожидания в очереди составляло около 12 часов. Количество верующих, поклонившихся святыне, уже превысило миллион ужшкммт человек.

Смотреть за очередью к мощам Николая Чудотворца в Москве онлайн можно на сайте Принесения мощей Николая Угодника в России, а также в соцсетях. Специалисты подчеркивают, что поклониться святыне можно ежедневно до 21:00 мск, поэтому во второй половине дня, как правило, наблюдается небольшой отток верующих, и вечером время ожидания в очереди заметно короче, нежели в утренние часы.

Учитывая летний сезон и вероятность длительного пребывания в очереди, Церковь рекомендуют паломникам:

  • взять с собой запас воды в пластиковой бутылке (в пластмассовых бутылках по 0,5 л);
  • одеваться по погоде (с учётом прогнозов метеослужб);
  • находиться в головном уборе;
  • при наличии медицинских показаний — взять с собой лекарственные препараты, которые вы регулярно принимаете.

Льготный проход к святыне организован для инвалидов, которые не могут перемещаться без колясок и костылей. При этом инвалид на коляске допускаются с одним сопровождающим. Все остальные льготные категории граждан проходят к святыне в порядке общей очереди.
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