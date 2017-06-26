СМИ нашли еще одну жертву эксперта дела о "пьяном мальчике"

По словам журналиста, несколько лет назад судмедэксперт Михаил Клейменов отказался признать пострадавшей девятилетнюю девочку.

Как писал TopNews, проведенная повторная экспертиза крови не выявила следов алкоголя в организме погибшего в ДТП шестилетнего мальчика в Подмосковье. Точнее, специалисты отметили, что не могут точно сказать, находился ли 2,7 промилле в крови мальчика, ведь после трагедии прошло уже около двух месяцев.

В свою очередь, "Московский комсомолец" узнал, что мальчик из Железнодорожного - не единственная жертва автомобильной аварии, чьи результаты экспертизы, подписанной судмедэкспертом Михаилом Клейменовым, вызывают подозрения. Выяснилось, что четыре ужшкммт года назад в этом же городе произошла еще одна авария, в которой пострадала девятилетняя на тот момент девочка, оставшаяся после этого живой.

"Я уже и думать не думал, что когда-нибудь вновь услышу эту фамилию, Клейменов. Но, как говорят, сколько веревочке не виться, а конец будет. Конечно, краем уха я слышал про ДТП, в котором погиб Алеша, но когда стало известно, кто проводил экспертизу, у меня отпали все сомнения, что дело здесь может быть нечисто", - рассказал отец девочки журналистам спустя четыре года после случившегося.

Трагедия с девочкой произошла 25 августа 2013-го года: на пешеходном переходе школьницу сбил вылетевший на красный сигнал светофора "Форд-Фокус".

"У дочери оказались переломаны передние зубы, также была закрытая черепно-мозговая травма, про ушибы и ссадины я уже не говорю. Когда все это только произошло, мы сразу помчались в медицинский центр, где сняли все повреждения, были у невропатолога, который подтвердил сотрясение мозга. В тот момент, мы думали только о том, чтобы дочери как можно скорее оказали качественную врачебную помощь", - рассказал мужчина.

Виновник не стал выплачивать моральный ущерб и компенсировать медицинские расходы в полной мере. Уголовное дело в его отношении также было возбуждено не сразу.

"Ключевую экспертизу в нашем случае как раз и подписывал Клейменов. Невзирая на свидетельские показания, на первичный диагноз, на очевидное, он написал в документе, что вреда здоровью... не было, точнее, он не может его подтвердить. Пришлось проходить переосвидетельствование на областном уровне, дело затянулось, в итоге вообще было закрыто за истечением срока давности", - сказал отец девочки.

Судмедэксперт Михаил Клейменов ФОТО

В итоге семья пострадавшей добилась справедливости через гражданский суд. На тяжбы ушло несколько лет. В итоге виновник аварии выплатил семье причитающиеся компенсации, но избежал уголовной ответственности.

"Дочка же пережила серьезную психологическую травму. Моей жене пришлось на несколько лет переквалифицироваться в ее личного водителя, так как она боялась машин, боялась переходить дорогу, боялась всего", - добавил отец ребенка.