Американские археологи в Перу обнаружили внутри «вулкана» странный объект, который возвела 2,5 тысячи лет назад неизвестная цивилизация.

Группа исследователей из Миссурийского университета, возглавляемая профессором Робертом Бенфером, раскрыла секрет одного из вулканов Перу. Огненная гора Эль-Вулкано, расположенная в долине Непенья, оказалась древней пирамидой, передает Мир24.

Ведя раскопки в кратере Эль-Вулкано, ученые обнаружили сломанную лестницу, ведущую вниз. Стены укрытия были укреплены кирпичами, а пол колодца - залит раствором гипса. Внутри насыпи на самом дне находился очаг с остатками древесного угля. Анализ показал, что последний раз его разжигали ужшкммт в период между 1492 и 1602 годами.

Холм высотой в 15,5 метров и кратером был обнаружен в 1960-х годах и много лет считался потухшим вулканом. Однако сопка оказалась пирамидой, которая могла использоваться для проведения ритуальных обрядов. По мнению Бенфера, люди, жившие в то время, собирались на вершине холма в дни полных солнечных затмений. Предполагается, что она была построена намного раньше, чем был сложен найденный очаг и относится к началу неолита.

Бенфер считает, что люди собирались на вершине в дни полных солнечных затмений. В XVI веке их было четыре: в 1521-м, 1538-м, 1539-м и 1534 годах. Возможно, огонь в очаге зажигали именно в эти дни. Известно, что древние жители Перу встречали затмение не со страхом, а с радостью, пишет "РГ".

Определить точный возраст пирамиды пока не удалось. Но ученые считают, что ее возвели намного раньше, чем был сложен найденный очаг. Неподалеку от Эль-Вулкано находится еще несколько древних объектов, которые вместе с этой пирамидой могли входить в единый комплекс. Они были возведены в период между 900 и 200 годами до н.э.