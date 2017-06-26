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Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей

Опубликовано 26.06.17 09:49 Сталин опередил Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей

Россияне выбрали самых выдающихся личностей в истории, на основе их предпочтений социологи составили ТОП-20 исторических персонажей.

Социологи "Левада-Центра" попросили россиян назвать самых выдающихся людей всех времен и народов, в первой пятерке оказались: Иосиф Сталин (38%), Владимир Путин и Александр Пушкин (по 34%), Владимир Ленин (32%), Петр I (29%), передает "Интерфакс".

Ранее, в 2012 году, ТОП-5 занимали те же личности, но их имена располагались в другом порядке. На первом месте так же был Сталин (42%), далее следовали Ленин и Петр I (по 37%), Пушкин (29%), Путин (22%). В этом году в первую десятку рейтинга вошли Юрий Гагарин (20%), Лев Толстой (12% против 24% в 2012 году), Георгий Жуков (12%), Екатерина II и Михаил Лермонтов (по 11%), сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Во второй десятке рейтинга: Михаил Ломоносов, Александр Суворов, Дмитрий Менделеев (по 10%), Наполеон I (9%), Леонид Брежнев (8%), Альберт Эйнштейн, Сергей Есенин, Михаил Кутузов, Исаак Ньютон (по 7%), Михаил Горбачев (6%).

Сумма процентов всех ответов превышает 100%, поскольку респонденты ужшкммт сами называли имена и могли указывать несколько вариантов ответа.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля текущего года. Участие в нём приняли 1,6 тысячи человек из 48 регионов России.
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