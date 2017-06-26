Кокорин и Дзюба оставили в Instagram язвительное послание после провала сборной (ФОТО, ВИДЕО)

Кокорин и Дзюба выложили радостное видео после вылета сборной с Кубка конфедераций, в котором болельщики усмотрели "троллинг" главного тренера Станислава Черчесова.

Находящиеся сейчас на сборах в Австрии нападающие санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и Артем Дзюба записали послание после вылета российской сборной из дальнейшей борьбы на Кубке конфедераций. Изначально видео с подписью Message ("Послание") было опубликовано в Instagram Кокорина.

В кадре улыбающиеся футболисты делают характерный жест рукой, касаясь ребром ладони пространства между губами и носом, что обычно обозначает усы. При этом единственным человеком ужшкммт в сборной России с усами является главный тренер Станислав Черчесов.

Кокорин и Дзюба: послание Черчесову ВИДЕО

Пользователи Сети тут же раскритиковали футболистов, после его видео из Instagram футболиста было удалено.

Кокорин и Дзюба. Пролететь мимо домашнего чемпионата мира из-за... Бумеранга. В сториз. В Инстаграме. 🤦🏻‍♂️



Шел 2017 год. — Карен Адамян (@karenadamyan27) 25 июня 2017 г.

Кокорин и Дзюба троллят Черчесова после вылета из кубка. Мудрейший поступок... pic.twitter.com/K9QgzeMXEU — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 25 июня 2017 г.

Позднее нападающий "Зенита" Артем Дзюба назвал публикацию Кокорина шуткой.

"Это шутка, просто эмоция. И мы не в первый раз используем этот жест. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то", — сказал он.

В свою очередь, известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин выразил мнение, что "послание" Кокорина и Дзюбы закроет перед ними дорогу в национальную команду.

"Все были молодыми и совершали глупые поступки, но поведение Кокорина и Дзюбы переходит все границы. В тот момент, когда мы все разочарованы выступлением сборной на Кубке конфедераций, они открыто смеются над тренером и партнерами. Какими бы ни были их отношения с Черчесовым, это недопустимо. Считаю, их нужно держать подальше от национальной команды, чтобы не портить атмосферу в сборной, - заявил Нигматуллин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Тем временем вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что у нападающие "Зенита" Александра Кокорина и Артем Дзюба могут получить вызов в национальную сборную в обозримом будущем.

"Будущее — это будущее. Впереди матч за Суперкубок, потом чемпионат России, а 1 сентября начнётся первый сбор, у тренерского штаба будет возможность пригласить на него широкий круг футболистов. Думаю, выводы будут сделаны. У всех парней есть шанс", — приводит слова Мутко ТАСС.

Кроме того, чиновник назвал достойной сборную России, выступавшую на Кубке конфедераций.

"Может, где-то не хватило фарта, где-то мастерства, но ребята отдали на поле всё, что у них на сегодня есть", — добавил он.

TopNews напоминает, что Кокорин по решению Черчесова не был вызван на Кубок конфедераций, так как специалист посчитал его спортивную форму неудовлетворительной. Дзюба не попал на турнир из-за травмы колена.