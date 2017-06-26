Какой сегодня праздник: 26 июня 2017 года отмечается церковный праздник Акулина Гречишница

Сегодня, 26 июня, также отмечается Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота.

Какой праздник сегодня, 26 июня 2017: Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота

26 июня отмечается Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота. Этот праздник был учрежден решением Генеральной Ассамблеи ООН в 1987 году. Сегодня его отмечают представители общественности, молодежных организаций, связанных с антинаркотической деятельностью.

Это событие берет начало с 1987 года, после принятия Резолюции ООН № 42/112 7 декабря,а его дата имеет символическое значение: 26 июня ужшкммт в 1999 году в Португалии была принята национальная программа профилактики наркомании в местах лишения свободы.

Какой церковный праздник сегодня, 26.06.2017: Акулина Гречишница

В народе сегодня вспоминают мученицу Акилину Старшую, Библосскую (Финикийскую). Другое название - "Гречишница" - праздник получил потому, что в эту пору принято сеять гречиху. Еще одно название этого дня – "задери хвосты" – пошло из-за нашествия в этот период мух, комаров, оводов.

На Акулину люди продолжают сеять гречку. В некоторых регионах было принято не работать в поле или на огороде, иначе гречка плохо взойдет. Также люди в этот день готовили гречневую (мирскую) кашу. Ей кормили путников и нищих, а после сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и богатый урожай.

По народным приметам, много мошкары в этот день сулило хорошую погоду. Если пчелы утром разлетаются из ульев - день будет теплым и сухим.

Крупные овода - к крупным колосьям, а если на Акулину посадить огурцы, то считалось, что они вырастут кривыми, желтыми и вялыми.

Считалось, что молоко в этот день - "от бешеной коровы", и его вредно пить.