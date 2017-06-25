Германия - Камерун: счет 3:1, обзор матча от 25.06.2017, видео голов, результат (ВИДЕО)

25 июня 2017 в другом матче группы В сборная Чили сыграла вничью с командой Австралии со счетом 1:1 и вместе немецкой сборной вышла в полуфинал Кубка конфедерации.

Сборная Германии в рамках Кубка конфедерации в заключительном туре группы В переиграла команду Камеруна и вышла в плей-офф турнира с первого места

Встреча, состоявшаяся 25 июня на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой немцев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Тимо Вернер, а ещё один гол забил Керем Демирбай.

За африканскую команду отличился Венсан Абубакар.

Германия - Камерун, счет 3:1. Обзор матча. ВИДЕО голов

В другом матче сборная Чили сыграла вничью с Австралией со счетом 1:1.

Австралийцы сумели открыть счёт в конце первого тайма - точным ужшкммт ударом отметился Джеймс Троизи. Чилийцы отыгрались на 69-й минуте — гол на свой счет записал Мартин Родригес.

Чили - Австралия, счет 1:1. Обзор матча. ВИДЕО голов

Таким образом, определились полуфинальные пары. Сборная Португалии, занявшая первое место в группе A, встретится с командой Чили, финишировавшей на второй строчке в группе B. Матч состоится 28 июня в Казани.

В другом полуфинале встретятся победитель группы В сборная Германии и сборная Мексики, занявшая второе место в группе A. Матч состоится 29 июня в Сочи.

Матч за третье место на Кубке конфедераций пройдёт 2 июля в Москве. В тот же день в Санкт-Петербурге будет сыгран финал.