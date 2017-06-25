Сегодня российский лидер приехал в детский лагерь «Артек» в Крыму и пообщался с отдыхающими детьми.

Президент России Владимир Путин упрекнул директора лагеря «Артек» Алексея Каспржака за организацию детских экскурсий на винодельню в поселке Массандра, передает НТВ.

"Алексей (директор „Артека“ Алексей Каспржак), что вы там делаете с детьми на винзаводе?", - поинтересовался Путин.

Как отмечается, во время визита в лагерь «Артек» Владимир Путин встретился с отдыхающими там детьми и поинтересовался у них как они проводят свое время. В ответ артековцы рассказали ему об экскурсиях на винзавод в Массандре.

"На прошлую ужшкммт смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он, когда делился воспоминанием, сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската Красного Камня», — пояснил директор лагеря. Каспржак попытался объясниться.

"Знаете что, Алексей, хочу сказать, мы здесь почти все спортсмены. Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте", - заявил Владимир Путин.

Каспржак также уточнил, что комбинат «Массандра» — тематический партнер лагеря, благодаря которому дети могут видеть, как растет виноград, собирать его, изучать процессы закладки и ездить на лавандовые поля.

Глава государства приехал в «Артек» в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия седьмой смены. В ходе визита он осмотрел спортивный зал, столовую, жилые комнаты и классы для занятий, а также макет реконструкции лагеря.