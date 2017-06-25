Ранее сборная России уступила мексиканцам и покинула Кубок конфедераций.

Главный тренер сборной России записал видеообращение к болельщикам после проигрыша на Кубке Конфедераций, в котором по благодарил их за поддержку. Видео опубликовано в Twitter Сборной России

«Турнир для нас, к сожалению, завершился, но мы хотели бы поблагодарить болельщиков. Поддержку мы чувствовали везде: в аэропортах, во время перелетов, во время общения на улице и, естественно, на стадионах. Мы читаем их отклики. Если в спортивном ужшкммт плане нам не удалось сделать то, что мы планировали, то в моральном плане мы сделали шаг вперед, и нас ждут лучшие времена. Спасибо», — заявил Черчесов.

Футболисты сборной России также обратились к болельщикам. Они поблагодарили поклонников и пообещали больше не разочаровывать их.

"Все играли до конца, старались забить гол, даже играя в меньшинстве. Трибуны гнали нас вперед, спасибо болельщикам!", - сказал Джикия.

"До последнего верили, что отыграемся. Старались, делали что могли, но, к сожалению, результата не добились. Болельщикам спасибо!", - заявил Габулов.

Ранее TopNews писал, что сборная России уступила мексиканцам и покинула Кубок конфедераций. После матча Черчесов сказал, что не собирается в отставку и продолжит работать с национальной командой.

Сегодня же вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета Российского футбольного союза, а также сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев остался недоволен выступлением Юрия Жиркова и Игоря Акинфеева в матче против Мексики. По его мнению, главными виновниками поражения национальной сборной России являются именно они. Более того Лебедев предложил дать в морда Жиркову, а также предложил искать замену Акинфееву.

При этом вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что национальная команда России, выступавшая на домашнем Кубке конфедераций — 2017, была лучшей сборной РФ по футболу за последние годы.